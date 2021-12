Sarà un drone a mappare il territorio per «stanare» le coperture in amianto

Ha preso il volo davanti a due classi dell’istituto Itis Leonardo Da Vinci il drone che nei prossimi mesi avrà il compito di mappare l’intero territorio comunale per segnalare le coperture in amianto degli edifici. L’iniziativa del Comune, in collaborazione con la ditta Aerodron incaricata del progetto, si inserisce nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e ha tra gli scopi la sensibilizzazione verso un tema sempre più centrale: «Vogliamo presentare un nuovo investimento – racconta l’assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi agli studenti presenti – attraverso cui continuare il processo di bonifica che il Comune ha iniziato già da tempo». Dal 2012, infatti, l’Amministrazione ha progressivamente rimosso l’amianto dalle coperture di tutti gli istituti scolastici ed ora sta procedendo verso le altre strutture di proprietà comunale a partire dagli impianti sportivi. Inoltre, si stanno bonificando mille metri quadri di copertura di cemento-amianto presente nei magazzini di viale Margherita e, grazie ad un finanziamento di 1 milione e centomila euro proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, si sta operando sugli intonaci della scuola Anna Frank dove è stato rilevato il materiale.

«Sia dal punto di vista della conoscenza, ma anche della responsabilità che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della salute dei propri cittadini, l’esempio che stiamo dando è fondamentale - commenta l’assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio Michele Alinovi – la mappatura che andremo a rilevare ci permetterà di fare un passo in avanti, andando ad osservare la situazione dell’intero territorio».

Ausl e Arpae avranno un ruolo determinante di questo progetto: il loro compito sarà di analizzare i fattori di rischio – come vicinanza ad istituti scolastici o degradazione rilevante dell’amianto – e consegnare un resoconto al Comune. Il monitoraggio è iniziato a dicembre e si concluderà in febbraio con l’elaborazione delle mappe. Da esse si capirà come agire in base alle condizioni del materiale, con diversi livelli di intervento possibili: dal semplice controllo periodico alla limitazione della sua pericolosità fino alla bonifica totale nei casi più estremi.