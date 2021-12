Incendio nella notte in una palazzina in strada Martinella: 7 persone lievemente intossicate

Stavano probabilmente dormendo tutti. Si spiega così il bilancio di 7 persone intossicati in modo lieve questa notte, in seguito all'incendio di una palazzina in strada Martinella, alla periferia sud della città.

L'allarme è stato lanciato alle 3.30 e in pochi minuti sono arrivate due squadre di vigili del fuoco, diverse ambulanze inviate dal 118 e la polizia.

Subito soccorse le 7 persone, di varie età, che avevano respirato fumo prima di riuscire a uscire di casa. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Ancora non si conoscono le cause del rogo.