Trovata una bomba a mano in una cantina di via Sofia: ore di paura

Ore di apprensione in via Sofia, non lontano dall'arco di San Lazzaro, per il ritrovamento di una bomba a mano tipo "ananas" in una canrtina di una palazzina. Sul posto oltre agli artificieri, polizia e vigili del fuoco. La zona è stata messa in sicurezza, Un ritrovamento di cui si stanno definendo i contorni per capire la provenienza dell'ordigno.