Scontro frontale in via Mantova: un ferito

Ennesimo incidente, all’ora di pranzo, in via Mantova a Sorbolo. Intorno alle 12,30, infatti, per superare un’auto che si era immessa dalla laterale di via 1° Maggio, una Seat Leon bianca, ha cercato di sorpassare a destra, perdendo il controllo.

L’auto ha fiancheggiato il muretto, sbandando e tamponando un’altra vettura che – sulla corsia opposta – stava viaggiando in direzione Sorbolo. Fortunatamente soltanto un ferito, non grave. Ulteriori sviluppi sono al vaglio dei Carabinieri di Sorbolo Mezzani.

c.marc.