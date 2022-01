Gli over-50 dell’Emilia Romagna che non risultano vaccinati sono 177.781

E’ di oltre 2 milioni di persone - 2.094.148 nel dettaglio - la popolazione Over 50 in Emilia-Romagna: a tanto ammonta la platea di persone interessate dall’obbligo vaccinale che il Consiglio dei Ministri ha individuato, ieri sera, tra le misure deputate a circoscrivere l’emergenza Covid e che è attesa ad entrare in vigore a breve.

Gli emiliano-romagnoli con oltre 50 anni vaccinati - a quanto si è appreso - risultano essere 1.916.367: di questi 105.321 con il ritrovato messo a punto da Johnson&Johnson e 1.811.046 con quelli prodotti da altre case farmaceutiche.

I cittadini ultracinquantenni dell’Emilia -Romagna che non risultano vaccinati, invece, ammontano a 177.781.