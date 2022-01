Alla fermata del bus senza mascherina: e per cinque ragazzi arriva la multa da 400 euro

Piazza Ghiaia, Viale Mariotti, Viale Toschi, Via Dante, Via Garibaldi e Piazzale della Pace: tutti i luoghi che, ultimamente, hanno visto numerosi giovani protagonisti di furti, rapine e aggressioni.

E' qui che ieri si è concentrato il controllo inferforze a cui hanno presp parte 4 pattuglie della Polizia di Stato, 4 dell’Arma dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e due della Polizia Locale.

Sono state controllate 75 persone e 3 esercizi commerciali ed elevate sette multe: 5 per la violazione della normativa anticovid e, in particolare, per il mancato utilizzo della mascherina, e due per ubriachezza.

Le sanzioni da 400 euro per il mancato utilizzo della mascherina sono andate alcuni giovani trovati alla fermata dell’autobus in viale Mariotti e che non hanno dato spiegazioni sull'assenza di mascherina. Durante i controlli le pattuglie hanno notato un ragazzo di 27 anni particolarmente agitato e molesto verso altri coetanei. Il giovane è stato condotto al Comando dei Carabinieri e denunciato per ubriachezza.

La Questura ha anche disposto un potenziamento dei servizi con uomini in borghese che hanno controllato soprattutto Piazza Ghiaia e Viale Mariotti e proprio in quest'ultimo luogo hanno visto un ragazzo marocchino appena maggiorenne che visibilmente ubriaco stava avendo un diverbio con un altro suo coetaneo.

ll giovane è stato denunciato per ubriachezza, tentate lesioni aggravate e getto pericoloso di cose: ha infatti lanciato contro un suo coetano che stava salendo sul bus, una bottiglia di vetro senza, tuttavia, riuscire a colpirlo.



Infine, non essendo risultato in possesso dei documenti necessari per restare sul suiolo italiano, è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura.