Il nuovo volto del punto Tim in piazza Gaibaldi

TIM ha scelto Parma come prima città dell’Emilia-Romagna – e tra le prime in Italia – per dare impulso al piano di restyling, avviato recentemente, dei suoi punti vendita “monobrand” su scala nazionale.

È stato infatti inaugurato oggi, alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti e del responsabile vendite Nord Est di TIM Paolo Malgarotto, il nuovo negozio TIM situato in Piazza Garibaldi, nel cuore della città. Lo spazio rappresenta da quasi trent’anni il punto di riferimento dell’azienda per la cittadinanza, originariamente come posto di telefonia pubblica e successivamente negozio.

Dopo i recenti lavori di ristrutturazione, lo store TIM si presenta in una veste completamente rinnovata, con un nuovo concept e locali più ampi per offrire una migliore accoglienza alla clientela, estendendosi su una superficie di circa 100 metri quadrati. Novità del layout è dato dal suggestivo percorso che il cliente può fare all’interno delle diverse aree dedicate ai prodotti e ai servizi. Il nuovo layout mira a valorizzare le caratteristiche di un’azienda digitale quale TIM, attenta all’ambiente (sono presenti diverse soluzioni che richiamano l’impronta ecologica del negozio, dalle etichette elettroniche alle informazioni commerciali veicolate in modo digitale su numerosi schermi LCD e non con volantini e vetrofanie) e con un ricchissimo portafoglio di offerta (fisso, mobile, TIMVISION, smart home, gaming e 5G).

Nel negozio è operativo uno staff di tre persone cui ci si può rivolgere per stipulare i contratti TIM, ricevere assistenza nonché avere informazioni su tutti i prodotti e servizi del Gruppo.

L’avvio di questa nuova tipologia di negozio, che sarà gradualmente introdotto a livello nazionale sui punti vendita della rete commerciale di TIM Retail, rappresenta un chiaro segno della vicinanza dell’azienda ai cittadini di Parma e del valore che TIM riconosce allo sviluppo delle realtà territoriali in cui opera.