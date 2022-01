"Operatori sanitari sotto pressione: siamo in piena emergenza assistenziale"

“La situazione sanitaria del nostro territorio desta molta preoccupazione, i contagi covid salgono a un ritmo vertiginoso e di conseguenza crescono le necessità di ricovero. Il nostro sistema salute e tutti gli operatori sanitari sono nuovamente e significativamente sotto stress.”

Queste le allarmanti parole del segretario provinciale Cisl Fp di Parma, Giovanni Oliva. Le criticità si rilevano sia a livello di Azienda Ospedaliera che di territorio: “L'ospedale è in continua conversione e apertura incrementale di posti letto, con decisioni in alcuni casi di difficile comprensione, come ad esempio l'apertura della terapia intensiva covid adulti, nell'area dell'ospedale dei bambini, o lo smembramento della terapia intensiva post operatoria. Il padiglione 'Barbieri' è stato completamente convertito a ricoveri covid, e si stanno aprendo ulteriori reparti. Gli importanti numeri di pazienti in attesa di posto letto al Pronto Soccorso e il sempre maggior fabbisogno di posti letto di terapia intensiva evidenziano certo la necessità di massima operatività del sistema sanitario e di riorganizzazione assistenziale - dice Oliva - ma ci chiediamo con quale personale si pensa di attivare altre unità operative. Il problema del personale è al centro di una discussione che dura già da qualche mese: vogliamo assunzioni straordinarie per garantire l'erogazione di un' adeguata assistenza. Al personale nuovamente e ripetutamente impegnato nel far fronte alla pandemia, deve essere riconosciuto il disagio e il rischio a cui quotidianamente si espone.

Ancora una volta il personale sanitario è stato chiamato ed ha risposto, ma questo non può essere motivo di mancata preventiva programmazione; programmazione che da tempo abbiamo chiesto proprio per evitare che, anche questa volta, il disagio ricada direttamente sul personale sanitario. Gli operatori sanitari sono ormai da due anni sotto pressione – ricorda Oliva - alcuni non hanno mai dismesso la tuta protettiva, ormai marchio di chi lavora costantemente nei reparti COVID, mentre altri escono continuamente dai loro reparti per andare nelle Unità Operative riconvertite in strutture per il ricovero delle persone infettate gravemente dal virus.”

Un ulteriore elemento di forte criticità, secondo Oliva, si evidenzia nel territorio, che sembra andare a marcia ridotta rispetto all'avanzare dei fabbisogni pandemici, con il rischio di congestione del sistema sanitario provinciale. Manca inoltre una vera sinergia tra Azienda Ospedaliera e Azienda territoriale: “Se si parlano – sottolinea - è evidente che non si capiscono. Serve maggiore cooperazione per poter fronteggiare una situazione che ogni giorno diventa sempre più drammatica. Ad oggi dopo le esperienze precedenti ed avendo a disposizione i piani pandemici, pretendiamo programmazioni e misure di intervento sistemiche, con adeguati e precoci piani di reclutamento delle risorse necessarie. Inoltre affinchè la risposta assistenziale possa essere adeguata, vi deve essere sinergia, coinvolgimento e collaborazione tra chi decide le riorganizzazioni e chi le rende operative.

La Fp Cisl Parma non è sola in queste riflessioni: “Mai come ora, questa situazione merita una unitarietà di intenti per supportare il personale in prima linea. Chiediamo – ribadisce il segretario provinciale - più considerazione per i professionisti che continuano a dare tutto in condizioni sempre più difficili mentre la carenza di personale ci porta verso un oggettività assoluta: siamo in piena “emergenza assistenziale” che, in quanto tale, deve poter usufruire di strumenti economici per riconoscerne il disagio. Inoltre – conclude Giovanni Oliva - occorre ripristinare l'accordo sull'emergenza stessa per tutto il personale del comparto, le situazioni eccezionali devono trovare soluzioni eccezionali.”