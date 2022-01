I timori dei residenti per il clochard che dorme in strada

Dorme per terra davanti ad una vetrina e spesso si lancia in mezzo alla strada quando passano le auto. Rischiando di farsi molto male. Ieri, per l'ennesima volta sono dovute intervenire le forze dell'ordine insieme al 118 per provare a calmare il clochard straniero che vive tra via Verdi e via Garibaldi. E ora cresce la preoccupazione dei residenti che temono che l'uomo, con evidenti problemi psichici, possa mettere a repentaglio la propria e la loro incolumità.