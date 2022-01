Emergenza supplenti: e il Bocchialini mette un annuncio social

Non solo i tanti casi di positività che portano le classi in Dad, ma c'è anche l'emergenza supplenti ad affliggere il mondo della scuola. E come aveva fatto il Liceo Bertolucci, stavolta è l'Itass Bocchialini a mettere un annuncio social. Si cercano laureati o laurendi in lingue per una supplenza breve in Lingua inglese.

Per gli interessati: personale@poloagrarioindustriale.edu.it