Controlli a campione sul bus: c'era anche una donna positiva al Covid "evasa" dall'isolamento

Controlli a campione in cui sono impegnati la Polizia di Stato e personale della Tep, che salgono a bordo dei mezzi di trasporto pubblico per verificare il rispetto delle norme anti-Covid attraverso lo smartphone e l’applicazione verifica C19.

Con l’utilizzo dell’app gli Agenti possono selezionare la modalità di verifica del codice QR: 'rafforzata' per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità 'base' invece consente di utilizzare l’app come avvenuto finora: con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati in tutto 67 controlli e due le sanzioni per mancanza di certificato verde. In un caso, un moldavo di 33 anni e una 40enne della Costa d’Avorio. Ma anche una sanzione per il mancato possesso della mascherina da parte di un ragazzo diretto a scuola.

Inoltre, sempre durante lo svolgimento del servizio di pattuglia è stata identificata una moldava di 58 anni: in regola con le norme sul soggiorno e priva di precedenti di Polizia, aveva però una segnalazione in atto in banca dati, di isolamento da quarantena per contagio da Covid-19.

La donnam interpellata sul perché si fosse allontanata dal proprio domicilio, ha detto che voleva raggiungere un supermercato per fare la spesa.

A sua discolpa, ha detto di aver eseguito due dosi di vaccino come da regolare protocollo sanitario, e di essere in attesa della somministrazione della terza dose, e per tale ragione inconsapevole del rischio di contagio in luoghi pubblici e al chiuso nonostante la positività al virus.

A quel punto, per evitare il contagio tra gli altri passeggeri, la donna - che indossava una Ffp2 - è stata isolata precauzionalmente e caricata su un’ambulanza per essere riportata a casa. E' stata quindi denunciata per violazione della quarantena obbligatoria per positività al Covid-19.