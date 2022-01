Nella chiesa ortodossa l'ultimo saluto a Renat

Dolore, silenzio e commozione oggi pomeriggio nella piccola chiesa ortodossa della comunità moldava, in via Polizzi, per l'ultimo saluto a Renat Tonu, il 20enne morto nei giorni scorsi nel tragico schianto sulla Massese. "Renat amava la vita più di ogni altra cosa", assicurano gli amici con gli occhi lucidi.

