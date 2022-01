Arrivano cinque nuove pietre d'inciampo in città: per imbattersi nella Storia grande e piccola

L’assessorato alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini curerà invece, per il sesto anno consecutivo, il progetto delle Pietre d’Inciampo, per il quale, in collaborazione con ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea, giovedì 27 gennaio avverrà la posa di cinque nuove pietre. Ogni anno inoltre, a cura del Comune di Parma, viene aggiornata una piantina su cui sono segnate tutte le pietre d’inciampo posate e che viene data ai turisti che visitano la nostra città.

Una cerimonia pubblica di inaugurazione è prevista in via Corso Corsi - Cortile del Liceo delle Scienze Umane Albertina Sanvitale alle ore 10 alla presenza delle Istituzioni e degli Enti promotori e dell'Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini Nicoletta Paci avvierà ufficialmente l'iniziativa.

Percorso delle Pietre d’inciampo 2022 si struttura con il seguente programma:

Via Corso Corsi 58 – in ricordo di Aristide Zanacca (ardito del popolo e membro del movimento di Liberazione – deceduto nel campo di Mauthausen)

Via della Salute 43 – in ricordo di Ferdinando Vignali (partigiano 12 Brigata Garibaldi – deceduto a Gusen, sottocampo di Mauthausen)

Via D’Azeglio 23 - in ricordo di Guido Toscani (internato militare - sopravvissuto)

Piazzale Santa Croce 9 - in ricordo di Eugenio Frigeri (partigiani della 1 Brigata Julia, deportato a Gusen (deceduto nel sottocampo di Mauthausen)

Via Emilia Est 140 - in ricordo di Enzo Dall’Aglio (Internato militare italiano - sopravvissuto)

Il percorso sarà preceduto da un momento di ricordo insieme alla famiglia di Michele Valenti (internato militare - sopravvissuto) presso la pietra d’inciampo posta lo scorso anno in Viale Basetti 14.