Dal 31 gennaio l’Eurocity da e per Zurigo «sospeso per Covid»

L’Eurocity svizzero Zurigo-Bologna e viceversa è in servizio dal 12 dicembre scorso e per Parma è l’unico treno diretto oltre i confini nazionali. A causa dell’emergenza Covid questo convoglio subirà uno «stop» da lunedì 31 gennaio fino a domenica 27 febbraio.

L'offerta dei collegamenti Eurocity tra la Svizzera e l'Italia è ridotta del 20% fino alla fine di gennaio e del 30% fino alla fine di febbraio. Uno dei collegamenti soppressi in febbraio è appunto quello tra Zurigo e Bologna (via Parma). L'intera offerta Eurocity verrà riattivata non appena la situazione pandemica lo permetterà. La decisione sull'offerta valida a partire dal 28 febbraio sarà presa a metà mese.

L’Eurocity Zurigo-Bologna e viceversa arriva a Parma alle 13.42 dopo essere partito da Zurigo alle 8.33. Nel viaggio di ritorno, la partenza da Parma è alle 18.25 con arrivo a destinazione alle 23.27. Lungo tutto il percorso il treno ferma anche a Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Milano Rogoredo, Milano Lambrate, Monza, Como San Giovanni, Chiasso, Lugano, Bellinzona, Arth-Goldau e Zug.