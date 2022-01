Lettera al nonno mai conosciuto, morto in un campo di concentramento: la tua breve vita sia d'esempio per tutti

Una lettera al nonno Gino, Gino Ravanetti di Felino, morto in un campo di concentramento nel marzo 1945, dalla nipote Antonella: parole commoventi che ospitiamo volentieri alla vigilia del Giorno della Memoria.



Caro Nonno ,

Noi non ci siamo mai conosciuti , ma é come se io ti conoscessi da sempre..

Eri nato nel 1910 , periodo in cui tanti giovani sfortunati come te , non hanno avuto la possibilità di vivere a lungo..

Dopo aver fatto il militare sei partito per la campagna militare in Africa, appena in tempo per tornare sposare la tua Rina , avere un figlio e ripartire con la mitica Cuneense per la Russia , tornare , essere catturato l'8 settembre 1943 e spedito in campo di concentramento in Germania, da cui non sei mai più tornato.



Li tu e i tuoi compagni non eravate considerati nemmeno prigionieri di guerra, ma Internati militari, senza onori né libertà , lavoratori forzati , schiavi di Hitler , soggetti a privazioni , maltrattamenti, freddo , fame e stenti.

Ad Hildesheim sei stato tradito e preso insieme ad altri 130 italiani , uccisi barbaramente, e gettati in una fossa comune.



Nulla di te è tornato alla tua famiglia, che non ha mai avuto una tomba su cui piangere, ma il tuo ricordo non si é mai spento.

Fin da piccola, nella casa della nonna, sopra il camino , la tua foto era lì, col viso eternamente giovane , col profumo dei garofani sempre freschi..E intanto la tua Rina invecchiava , ma tu eri sempre con lei fino alla fine..

Negli ultimi anni , hai avuto tanti riconoscimenti , la Pietra d'inciampo in Via Emilia est, dove vivevi , la Medaglia d'onore dal Prefetto, l'attestato di Combattente per la Libertà, non collaborazionista , perché seppure in silenzio, non ti sei mai piegato ai nazisti , hai accettato con rassegnazione di morire a 34 anni , lasciando una sposa e un figlio piccolo .

Proprio per questo io non ti posso dimenticare anzi non ti " voglio " dimenticare, voglio che la tua breve vita sia di esempio a tanti , soprattutto oggi , che non sanno cosa significa sacrificarsi per il bene comune.

Non sei un eroe...o forse lo sei , lo sei come tanti in quel tempo di guerra, hanno combattuto per la vittoria della democrazia e della pace..

E ogni volta che ascolto De Andrè, nella sua " la guerra di Piero", penso , che sepolto e in quei campi di grano, forse ci sei anche tu ...e vegliano su di te , non una rosa o un tulipano , ma mille papaveri rossi... Ciao nonno Gino ,

Tua nipote Antonella