Minorenne parmense minaccia coetanei con una pistola giocattolo in stazione tra i binari: denunciato

Ieri pomeriggio alle 16, agenti di Polizia ferroviaria e della Questura sono intervenuti in stazione dopo la segnalazione di una persona armata di pistola. A lanciare l'allarme è stato un capotreno, che aveva visto un giovane che impugnava una pistola sul binario 8. Era con altri coetanei e, sempre secondo il racconto del capotreno ai poliziotti, dopo aver estratto la pistola dal giubbino e scarrellato nel tentativo di caricare la pistola, ha minacciato un altro gruppo di ragazzi che si trovava all'interno di un ascensore puntando l'arma verso di loro, facendoli fuggire.

Gli agenti, mezz'ora dopo, hanno individuato un gruppo di ragazzi fermi, non lontano, in via Cecchi. Alla vista dei poliziotti, i giovani sono scappati in diverse direzioni. Tra questi, uno di loro, corrispondeva alla descrizione fornita dal capotreno del protagonista delle minacce sul binario. Inseguito, è stato fermato. Non aveva con sè l'arma usata nell'episodio in questione, ma dalla visione delle registrazioni delle immagini delle telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria era evidente che fosse lui l'autore delle minacce. Il giovane, non ancora maggiorenne, è residente in provincia di Parma. Agli agenti ha raccontato di aver commesso "una sciocchezza" solo per spaventare alcuni ragazzi, ammettendo le proprie responsabilità. Ha anche spiegato di aver nascosto la pistola nelle sterpaglie in via Aldo Spinelli. L'arma, una pistola giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso, è stata recuperata dagli stessi agenti.

In base alla ricostruzione dei fatti e in base a quanto accaduto, il giovane è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate. Il giovane è stato poi riaffidato alla madre.