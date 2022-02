Primarie: scontro nel Pd e nella coalizione

Nella coalizione di centrosinistra è scontro sulle primarie. Lunedì sera, durante l'assemblea comunale del Pd, è stato presentato un documento firmato da 19 delegati a favore delle primarie per la scelta del candidato.

E' invece di pochi minuti fa la replica della coalizione "Uniti vince Parma", che in una nota scrive: "Per il candidato sindaco, uniti e avanti col confronto al fine di individuare il profilo migliore. No alle primarie di coalizione”.

La situazione si fa tesa, perché da statuto il Pd deve indire le primarie per la scelta del candidato sindaco. Ora la palla passa ai "pontieri" nel tentativo di ricucire lo strappo nella coalizione. E nel Pd.