Europa Verde: "Il Comune riapra le sale civiche e permetta a tutte le forze politiche di incontrare i cittadini"

"È ora di riaprire le sale civiche". Europa Verde chiede espressamente all’Amministrazione Comunale di attivarsi a tal fine, predisponendo gli opportuni piani di sanificazione.



£Il progressivo miglioramento della situazione pandemica e l’allentamento delle misure di prevenzione decise dal governo nonché il mantenimento dell’apertura anche in questo periodo invernale di musei, circoli e sale private, che hanno visto lo svolgimento di iniziative associative e anche politiche, rendono anacronistica la chiusura permanente delle sale civiche a Parma - si legge in una nota - La campagna elettorale alle porte rischia di essere condotta con una forte sperequazione tra forze politiche che possono disporre di ampie risorse economiche semmai supportate da sponsor privati (che possono dunque permettersi locali con vetrina in centro oppure paginate di pubblicità) e quelle che, essendo di taglio più popolare, hanno minore disponibilità economica e si vedono costrette a limitare riunioni e incontri pubblici con i cittadini. Tra queste ultime vi è anche Europa Verde. Le possibilità di incontrare i cittadini per presentare idee e discutere di politica in luoghi deputati e a basso costo, come devono essere le sale civiche, vanno ripristinate quanto prima. Si tratta di una necessità democratica a cui il Comune non può sottrarsi dal dare adeguate risposte e mettere a disposizione della cittadinanza altrettanto adeguati spazi come le sale civiche. Tutto questo s'intende nel più assoluto rispetto delle norme sanitarie previste; ridefinendo quindi la capienza, nel rispetto delle misure antiassembramento, e approntando protocolli di sanificazione e controlli, ma le sale civiche vanno riaperte. Protrarne la chiusura significa tenere un comportamento che danneggia l'idea e la sostanza della democrazia e del confronto democratico."