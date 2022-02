«Pazzi» per i trenini: parmigiani pendolari da Parma a Cella. E domenica porte aperte all’associazione Safre

Da Parma a Cella, poco prima di Reggio Emilia, per divertirsi a veder correre i treni in miniatura su due grandi plastici ferroviari: per una ventina di parmigiani la domenica è organizzata così quando è aperta la sede dell’associazione Safre (Sodalizio Amici Ferrovia Reggio Emilia), di solito una volta al mese.

Ed è ancora più «festa grande» quando l’associazione è aperta anche per chi non è socio e vuole semplicemente osservare da vicino il modellismo ferroviario. Questa domenica, appunto, la sede della Safre (in via G.B. Vico 29 a Cella, RE) sarà aperta a tutti.

«A Parma non c’è un’associazione per gli appassionati di plastici – spiega Luca Foglia, uno dei soci parmigiani – e così in tanti ci ritroviamo a Cella per divertirci con i treni in miniatura. Ci sono due plastici ferroviari realizzati con grande cura e contemporaneamente possono circolare anche più di una decina di treni».

«Sui nostri plastici – dice Davide Ruozzi, presidente della Safre – “viaggiano” non solo treni di tutte le epoche ma anche treni locali della nostra zona, come ad esempio le automotrici Parma-Suzzara degli anni ’60, che i nostri soci parmigiani apprezzano in modo particolare. Per 18 anni, tra l’altro, abbiamo esposto i nostri plastici alla fiera di Soragna e abbiamo visto che riscuotono sempre un grande successo».

L’associazione Safre (www.safre.it, presente anche su Facebook e Instagram) sarà aperta questa domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ingresso libero, con il rispetto della normativa Covid.