Baganzola, la provinciale è di nuovo aperta in entrambi i sensi di marcia

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è di nuovo transitabile regolarmente nei due sensi di marcia la Strada provinciale n. 9 di Golese a Baganzola.

Si sono infatti concluse positivamente la notte scorsa le ultime fasi del collaudo del sottopasso autostradale dell’A1 sulla Sp 9.

Il sottopasso era stato danneggiato il 27 agosto scorso dal transito di un trasporto irregolare che ne aveva compromesso la struttura.

L’incidente aveva comportato sia la chiusura al transito veicolare della strada provinciale n. 9 sottopassante l’Autostrada sia la riduzione della sezione autostradale utilizzabile nel tratto in corrispondenza di Baganzola.

La Società Autostrade, Direzione del Secondo Tronco di Milano era intervenuta effettuando le riparazioni necessarie, sia rifacendo da nuovo le solette in calcestruzzo sia tramite l’utilizzo di travi e contrafforti in acciaio.

Nel novembre scorso era stato effettuato un primo collaudo tecnico che ha permesso la riapertura e traffico del sottopasso ed il ripristino della normalità della circolazione Autostradale, risolvendo così la situazione critica per la circolazione che si era venuta a creare.

Nella serata di ieri le operazioni di collaudo sono state concluse con le ultime misurazioni necessarie.

Per effettuare questi ultimi rilievi, che dovevano essere fatti senza l’interferenza di vibrazioni, si è reso necessario chiudere l’autostrada A1 nei due sensi di marcia dalle ore 22 della sera del 16 novembre fino alle ore 5 di questa mattina.

La Provincia ha chiuso al traffico la sottostante Sp 9 per lo stesso periodo ed ha provveduto, insieme alla Polizia Municipale di Parma, al presidio notturno dei due accessi stradali che conducevano al sottopasso.

La Provincia ringrazia la Direzione del Terzo tronco di Autostrade di Milano per il lavoro svolto e la Polizia Municipale di Parma per la collaborazione prestata.