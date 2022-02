Sorpresi a rubare un motorino: fermati. Denunciato anche il recidivo della guida senza patente

Diverse decine di persone identificate, una arrestata e tre denunciati.

Un 29enne italiano è stato individuato in centro dai militari della Sezione Radiomobile pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Sono dunque scattate le manette per il reato di evasione.

Diversa la storia di un 43enne italiano controllato alla guida di un motociclo senza patente. Il documento gli era stato revocato in precedenza. Risultato: denuncia per guida senza patente recidiva.

Particolare è, invece, la situazione di due giovani italiani che sono stati sorpresi mentre tentavano di portare via un motociclo. I militari, avendoli notati intenti ad armeggiare nelle vicinanze del due ruote, insospettiti, li hanno bloccati. Anche per loro è scattata la denuncia per furto aggravato.

Oltre ai vari controlli su strada, sono state effettuate verifiche nei parchi cittadini che hanno portato alla segnalazione di 6 persone per uso personale di sostanze stupefacenti: sono state trovate in possesso di cocaina, crack ed hashish per complessivi 7 grammi.