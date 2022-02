In via Emilia est arriva l'auto «incartata»

«C'era una volta una macchina abbandonata da anni che passava inosservata... Nella notte qualcuno ha pensato di renderla più visibile con la speranza, forse, che venga vista e rimossa» Il messaggio che circola sui social commenta così, con tanta ironia, quanto successo l'altra notte in via Emilia Est, a poca distanza dall'arco di San Lazzaro. In un parcheggio all'incrocio con via Cassio Parmense, un'auto è stata completamente ricoperta di carta stagnola. Ieri con il sole che splendeva sulla città quel lampo di luce costringeva le vetture in transito a rallentare e l'effetto scenografico non era davvero male. Il perché di questa trovata è stato proprio quello di sollecitare la rimozione di quella automobile ormai abbandonata da mesi e che nessuno, nonostante le segnalazioni, ha fino ad oggi recuperato.

In passato qualcuno aveva già cercato di evidenziare la presenza di quella utilitaria colorando i cerchioni delle gomme di un giallo acceso. Non era servito e così l'altra notte l'altro intervento con la firma spray (Akz) sopra la stagnola.

E sui social si sprecano i commenti. «Secondo me è una installazione artistica, perché rimuoverla» si legge, come anche «è spuntata una patata al cartoccio in via Emilia» o infine «ora mettiamola in frigorifero, si conserverà meglio che in mezzo alla strada come ormai da mesi».

Gi.Mi.