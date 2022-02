Strada Langhirano: operai in nero e scarse misure di sicurezza sul lavoro, cantiere sospeso

Operazione di controllo sulle attività all’interno dei cantieri edili da parte del Comando della Compagnia di Parma, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. I servizi sono mirati a prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro ed alla verifica del rispetto della normativa anti infortunistica. Sotto la lente sono finiti diversi cantieri e le relative imprese impegnate nei lavori.

A Parma, in strada Langhirano, è stata sospesa l’attività e di una ditta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Al titolare sono state contestate diverse sanzioni amministrative per oltre 2500 euro per aver impiegato operai “in nero” e per carenze in materia di sicurezza. Complessivamente controllati oltre 10 cantieri e identificate circa 20 persone.

I controlli proseguiranno ciclicamente in tutta la provincia di Parma.