Inaugurata la nuova Velostazione a servizio del polo scolastico di via Toscana - Foto

Prosegue il percorso della Città verso un sistema integrato di mobilità ciclistica con la realizzazione di una nuova e innovativa Velostazione in via Toscana.

E’ stata presentata, questa mattina, la nuova velostazione a servizio dei numerosi studenti, personale docente ed operatori del polo scolastico di via Toscana e via Lazio e di coloro che fruiscono del rinnovato Auditorium Niccolò Paganini: potranno parcheggiare la loro bicicletta in modo sicuro e protetto all’interno della nuova struttura in acciaio e vetro.

La realizzazione della Velostazione “Toscana” nasce grazie al progetto “Parma Mobilità Sostenibile in Azione”, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero per la Transizione Ecologica), nell’ambito del Programma Sperimentale incentrato sugli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; oltre al sostengo ministeriale, il progetto è stato co-finanziato dal Comune di Parma e da Bicincitta Italia S.r.l., società torinese che ha già realizzato il servizio bike sharing MiMuovo In Bici, presente in città.

La Velostazione “Toscana” ospita 85 posti, grazie a speciali portabici su due livelli ad alta densità: è dotata di videosorveglianza, illuminazione notturna, 5 posti bici con servizio di ricarica destinato alle biciclette a pedalata assistita, oltre ad un pratico “bike lab”, postazione per la riparazione ed il gonfiaggio degli pneumatici della propria bici.

L’accesso alla Velostazione sarà gratuito fino a settembre 2022. Potranno accedervi tutti i cittadini in possesso della smartcard MiMuovo, la stessa utilizzata per il Trasporto Pubblico, previa registrazione sul sito www.weelo.it

l servizio verrà aperto al pubblico a partire da Lunedi 14 marzo 2022.Per maggiori informazioni www.weelo.it