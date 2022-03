Cambio di residenza: dal 10 marzo solo richieste online. Ecco come fare

Dal 10 marzo 2022 le richieste di cambio di residenza da altro Comune e di cambio di indirizzo all’interno del Comune di Parma possono essere inoltrate esclusivamente attraverso il servizio on line.

La procedura è semplice ed è guidata in ogni sua fase: si accede con il link https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Cambi-Residenza.aspx.

È necessario essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta di identità elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si può presentare la domanda anche per il proprio nucleo familiare o per un altro soggetto, con un’apposita delega.

Indicazioni operative

All’interno del servizio, è possibile caricare direttamente nel sistema tutti i documenti: la pratica può essere inviata e protocollata solo se completa di tutte le sue parti. Alla fine della procedura si riceve un'email di conferma, proveniente dall'indirizzo noreply_comuneparma@elixforms.it. Se entro pochi minuti non si visualizza questa email di conferma nella casella di Posta in Arrivo, è opportuno controllare le cartelle di posta indesiderata o di spam.

Cittadini stranieri

Il cittadino straniero che richiede la residenza in Italia per la prima volta può delegare una persona munita di SPID, CIE o CNS per presentare la richiesta attraverso il servizio on line. Se non è possibile avere un delegato o un intermediario, si può contattare gli uffici del Comune di Parma per avere un appuntamento al Direzionale Uffici Comunali (DUC), al numero 052140521 oppure con un'email anagrafe@comune.parma.it specificando nell’oggetto “iscrizione dall’estero”.