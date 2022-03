Ostellari (Lega): "Mordacci ottima persona ma Parma viene prima dei nomi". E riapre i giochi

"Filippo Mordacci è un’ottima persona, ma Parma viene prima dei nomi. Alla Lega interessa partecipare ad un progetto nuovo, il più inclusivo possibile. Invitiamo tutti a valutare la scelta migliore, su cui ci sia la massima convergenza. Da parte nostra non ci sono veti preliminari su altri nomi. Abbiamo pertanto condiviso con Filippo Mordacci l'opportunità di allargare il tavolo di confronto". E' questa la dichiarazione del senatore Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia per Salvini premier, che di fatto riapre la discussione su una delle candidature per il centrodestra.