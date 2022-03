Auto contro un palo in via Manzoni: ferito un 42enne

Pochi minuti dopo le 13 un'auto è finita contro un palo in via Manzoni, all'angolo con via Campioni.

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente e se siano coinvolti altri veicoli.

Il conducente, nell'impatto, è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ed è stato aiutato ad uscirne dai militi del 118 e poi accompagnato al Maggiore: nello schianto ha riportato traumi di media gravità.

Intervento anche dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la macchina.