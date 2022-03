Sequestrati oltre 330 mazzi di mimose vendute abusivamente

La Polizia Locale ha sequestrato oltre 330 mazzi di mimose vendute abusivamente. Regalare mimose è una tradizione per l’8 marzo e anche quest’anno la Polizia Locale è scesa in campo per contrastare il fenomeno della vendita in forma abusiva di mimose e fiori in genere.

La problematica, nota da anni, è spesso oggetto di esposti da parte di fiorai ed addetti del settore. Gli agenti di Polizia Locale hanno controllato le arterie principali, mete di passanti, nonché parcheggi di supermercati e centri commerciali oltre alle aree di fermata dei veicoli.

Alla fine della giornata sono stati sequestrati oltre 330 mazzi di mimose, sottratti a sei diversi venditori, di cui quattro completamente abusivi e due con diverso titolo. Uno degli abusivi è stato, inoltre, deferito all'Autorità giudiziaria per inottemperanza a vari decreti di espulsione e di ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale.