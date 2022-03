Controlli interforze: oltre 160 giovani identificati e 2 denunciati. Trentacinque hanno già precedenti

A seguito di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ieri sera un servizio di controllo del centro e della zona della stazione ha visto coinvolte tutte le Forze di Polizia del capoluogo al quale hanno preso parte anche pattuglie in borghese.

Con ordinanza a firma del Questore sono state impiegate 7 pattuglie della Polizia di Stato (tra queste anche tre pattuglie della Squadra Mobile della Questura), 3 pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, 2 pattuglie della Guardia di Finanza, 3 pattuglie della Polizia Locale, per un totale di 22 uomini in divisa. Che hanno svolto il loro servizio in tutti i luoghi dove sono soliti ritrovarsi gruppi di giovani e dove, in alcune circostanze, si sono registrati episodi di violenza tra gruppi.

Sono stati controllati oltre 160 giovani di questi 35 sono risultati positivi alla banca dati ossia già con precedenti in materia di stupefacenti, furto, possesso di oggetti atti ad offendere e ubriachezza. Inoltre, alle pensiline di viale Mariotti è stato controllato un gruppo di giovani; tra questi 3 di loro hanno ricevuto un ordine di allontanamento da quella zona poiché con la loro presenza e gli schiamazzi non rendevano utilizzabili agli utenti gli spazi destinati ai viaggiatori.

Sempre nell’area via Mariotti/via Toschi, un ragazzo di 21 anni nato in Pakistan e residente in città è stato trovato in possesso di strumenti atti ad offendere e denunciato, mentre un altro giovane extracomunitario è stato denunciato per immigrazione clandestina .A conclusione del servizio tutte le schede contenenti i nominativi delle persone identificate sono state raccolte e verranno valutate per una successiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria o - in caso di persone ritenute socialmente pericolose - per valutare l’adozione di provvedimenti quali ad esempio misure di prevenzione di carattere personale come il foglio di via obbligatorio o l’avviso orale.