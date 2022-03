Nuovo centro di raccolta rifiuti al Molinetto: lavori al via - Video

Posa della prima pietra, questa mattina, in Strada Manara, per il quinto Centro di Raccolta rifiuti differenziati della città. Esso sorge in una zona non ancora coperta da questo tipo di servizio. Verrà realizzato da Iren in base agli accodi intercorsi con il Comune di Parma. Si tratta di una struttura moderna, innovativa e funzionale con costi pari a circa 721 mila euro.

Il nuovo centro di raccolta si aggiunge agli altri quattro presenti a Parma, in via Bonomi, via Barbacini, via Lazio e largo Simonini.

I Centri di Raccolta offrono un servizio di conferimento gratuito di tutti di materiali recuperabili, rifiuti urbani e i rifiuti ingombranti, elettrodomestici, mobili, rifiuti elettronici e si aggiungono ai servizi di raccolta porta a porta, alle ecostation e miniecostation, nella logica di favorire al massimo il corretto conferimento di tutti i rifiuti. In essa è prevista la realizzazione di piazzali pavimentati separati ed a quote differenti per il conferimento e prelievo dei rifiuti, con accessi separati per utenti, regolati da sbarre, e mezzi di servizio.

Le principali tipologie di rifiuti conferibili nel Centro di Raccolta di via Manara saranno: ferro, legno, sfalci e vegetale, ingombranti, inerti, pneumatici, carta e cartone, plastica, abiti usati e RUP – Rifiuti urbani pericolosi – come olii, pile, vernici, solventi, batterie farmaci ed anche RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rifiuti saranno raccolti all’interno di cassoni o contenitori. La struttura sarà sottoposta al controllo di un sistema di videosorveglianza e dotata di un impianto di illuminazione a LED. Inoltre è stata prevista la realizzazione di una tettoia metallica a protezione dei rifiuti RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e RUP - Rifiuti urbani pericolosi. Saranno inoltre installati totem per la registrazione dei conferimenti, previa identificazione informatizzata degli utenti.