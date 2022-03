Onorata la memoria delle vittime del Covid

Parma, 18 marzo 2022 - Nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, anche Parma si stringe attorno al ricordo delle persone decedute a causa della pandemia. Uomini, donne, giovani e anziani, anche bambini, che mai verranno dimenticate, preservando la memoria collettiva di quanto successo. Ognuno con la sua storia, compreso il sacrificio di chi non ce l’ha fatta lavorando nei servizi essenziali, negli ospedali, nei servizi e in tutte le strutture sanitarie, tutti coloro che hanno perso la vita per salvare quella degli altri.