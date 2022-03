“I Like Parma”, apertura straordinaria per Orto botanico e Museo di Storia Naturale

Sabato 26 e domenica 27 marzo apertura straordinaria per l’Orto botanico e la sede didattica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma (via Farini 90) in occasione di I Like Parma. Un Patrimonio da vivere, tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con i luoghi della cultura del territorio. Orto e Museo saranno aperti dalle 10 alle 18, con ingresso da strada Martiri della Libertà 2 e uscita su strada Farini 90 Nell’occasione, saranno presenti gli Amici dell’Orto Botanico di Parma, con l’esposizione di Viola odorata “Duchessa di Parma”. Per evitare assembramenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19, l'accesso sarà contingentato a gruppi di 25 persone al massimo. Per l’accesso saranno richiesti Green Pass rafforzato e mascherina. Non saranno tenuti all'esibizione del Green Pass rafforzato i bambini di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.