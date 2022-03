Un vicino lo vede entrare nei garage: le manette scattano mentre sta ancora rovistando tra gli scatoloni

A mandare a monte il suo piano è stato un vicino affacciato alla finestra. E' lui che ha visto l'uomo con cappuccio in testa ed una sciarpa sul volto scavalcare la recinzione metallica alta circa 2 metri e introdursi all’interno dei garage di una palazzina di via Reggio.

Immediata la telefonata al 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma, che hanno arrestato un 29enne pakistano in Italia senza fissa dimora. Il ladro è stato bloccato con le “mani nel sacco”: sorpreso all’interno di un box mentre rovistava all’interno di scatoloni. Dopo averlo bloccato e fatto salire in auto, è stato fatto un rapido sopralluogo e si è accertato che il 29enne, poco prima, aveva aperto e rovistato all’interno di un furgone parcheggiato nel cortile. Il ladro è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.