Africa: all’ascolto di nuove narrazioni

Intervengono la scrittrice Igiaba Scego, il fondatore di Placemarks Africa Federico Monica e la presidentessa di Arising Africans Ada Ugu Abara

Parma, 22 marzo 2022 – Tornano gli appuntamenti dal vivo dedicati al continente africano. Sabato 26 marzo 2022 si terrà l’incontro “Africa: all’ascolto di nuove generazioni” promosso dall’Associazione Parma Per gli Altri insieme alla rete Cibopertutti e CSV Emilia, per approfondire i racconti intorno alla cultura e al patrimonio dei paesi africani. Un viaggio alla scoperta del ruolo che riveste lo sguardo umano nella costruzione delle relazioni per la cooperazione fra paesi: cosa vediamo, cosa vogliamo vedere, cosa ci hanno insegnato a vedere, cosa evochiamo quando raccontiamo di altri popoli e territori.

Tra i protagonisti della tavola rotonda anche la scrittrice e curatrice del libro Africana Igiaba Scego, che si soffermerà sull’importanza del ruolo che riveste la letteratura e la scrittura nell’assunzione di uno sguardo più critico, per evidenziare la pluralità interna al continente e le continue trasformazioni che l’attraversano. Ad accompagnarla ci sarà il fondatore di Placemarks Africa Federico Monica che racconterà le quattro tappe del progetto “Cibopertutti: Laboratorio itinerante fra cibo e cultura” attraverso le immagini, fra paesaggi e modelli di produzione e sostentamento. Infine interverrà Ada Ugo Abara, presidente di Arising Africans che racconterà del suo impegno e di quello di tanti altri giovani afroitaliani nel contrastare l’immaginario stereotipato dell’Africa e della diaspora africana veicolata dai media Occidentali, per creare una nuova narrazione libera da ogni pregiudizio.

Ad introdurli la presidente di Parma Per gli Altri Paola Salvini e Matilde Marchesini, Presidente dell’Associazione Mani. Modera Francesca Bigliardi della Rete Cibopertutti. “Africa: all’ascolto di nuove generazioni” è un evento promosso da Parma Per gli Altri insieme a Cibopertutti e CSV Emilia nell’ambito del progetto “All Together to react: acqua, cibo e opportunità nelle comunità rurali in Etiopia durante il Covid-19”. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e con Regione Emilia-Romagna.

Green Pass e uso di mascherina richiesti.