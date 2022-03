Emergenza Ucraina: un gradito dono per i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione

Continua l’incessante attività di assistenza da parte dei poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura, nei confronti dei profughi ucraini, soprattutto donne e bambini in fuga dalla guerra, e giunti a Parma.

Ogni giorno, sabato compreso, i poliziotti si adoperano e affiancano i profughi per indirizzarli nel disbrigo delle pratiche burocratiche finalizzate a regolarizzare la loro permanenza temporanea sul territorio nazionale.

Proprio stamattina una gradita sorpresa. Una signora ucraina ha voluto omaggiare i poliziotti consegnando loro una una torta, in segno di ringraziamento per la gentilezza e disponibilità dimostrata , in questo momento terribile, e soprattutto o per in loro costante operato quotidiano.