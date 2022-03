In una settimana 386 casi di positivi nelle scuole: il picco alle superiori, con 15 classi in quarantena

Nella settimana tra il 21 e il 27 marzo si sono registrati 386 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero in linea con il dato della scorsa settimana (375), e così suddivisi: 8 casi nei nidi, 43 alle materne, 121 alle elementari, 86 alle medie e 128 alle superiori.

Questi casi - fa sapere una nota dell'Ausl - hanno portato a provvedimenti in 26 classi e/o sezioni, valore simile a quello dei sette giorni precedenti, quando erano 24. Pertanto, a seguito delle indagini epidemiologiche eseguite, i sanitari hanno disposto la quarantena in 1 sezione di scuola materna e per uno o più alunni di 1 classe di scuola elementare, 9 classi di scuole medie e 15 classi di scuole superiori.

“Nella settimana 21-27 marzo - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl - la fascia 0-14 anni è stata interessata nel 13% circa della totalità dei casi registrati a Parma e provincia, valore uguale a quello della scorsa settimana. Si conferma un andamento abbastanza stabile dei casi settimanali per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, con 2 provvedimenti adottati in questa settimana. Si conferma anche per questa settimana, un numero maggiore di casi nelle scuole superiori, che risultano maggiormente coinvolte in questa fase epidemica”.

I focolai attivi sono 191, valore in aumento rispetto al precedente periodo (160) e le persone della scuola in quarantena risultano 149, valore aumentato rispetto al precedente periodo (88).

Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori AUSL hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche.