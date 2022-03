La Lidap lancia il Progetto Giovani: gruppi di auto-aiuto per gli attacchi d'ansia

È ormai dato acquisito che 1 persona su 3 abbia sofferto, almeno una volta nella vita, di attacchi di panico. Quando l’attacco di panico si ripete più volte si parla di Dap. Si tratta di un fenomeno sottovalutato e in aumento esponenziale soprattutto tra i giovani.

Il Dap, che si colloca nei disturbi di ansia patologica, si manifesta con attacchi ripetuti di ansia estrema, accompagnati da violenti sintomi fisici: tachicardia, senso di oppressione al torace e di soffocamento, affanno, nausea, vertigini, cefalea, sudorazione profusa, dolori muscolari, vampate di calore, brividi di freddo ed altre sintomatologie personalizzate. Molti fenomeni accaduti negli ultimi periodi hanno aumentato la frequenza di questi disturbi, causati da situazioni di forte stress legato alla pandemia, per non citare il dramma del conflitto bellico in Europa che ha riacceso vecchie paure del passato.

Perché Lidap

L’attività di Lidap odv si propone principalmente di far incontrare e offrire sostegno, a chi soffre di DAP, tramite:

· promozione e sostegno all’attivazione di gruppi di auto/mutuo aiuto, ovunque possibile.

· un servizio gratuito di ascolto telefonico.

· informazione corretta, volta a dar visibilità ai disturbi d’ansia, eliminare la vergogna e lo stigma ad essi spesso legato

· momenti formativi, informativi e di prevenzione per la popolazione.

· collaborazione con enti e centri di ricerca universitari per stimolare la ricerca sul Dap e le terapie

· formazione sull’auto/mutuo aiuto per i facilitatori dei propri gruppi e altre associazioni, Enti, operatori del sociale, Università.

Che cosa sono i gruppi di auto/mutuo aiuto (a.m.a)

Costituiscono il ‘cuore’ dell'attività Lidap odv, una metodologia di intervento, formalmente riconosciuta con valenza terapeutica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il gruppo a.m.a. è costituito da persone che condividono lo stesso problema e che, attraverso un confronto con gli altri, sperimentano momenti di condivisione, solidarietà e crescita.

È un percorso di riflessione e ricerca che ciascun membro fa su se stesso, insieme ad altri, e il cui obiettivo non è quella di trovare la soluzione "giusta", per tutti, ma arrivare a cogliere ciò che è sentito autentico per sé o comunque consono alla propria natura.

Come si articola il “Progetto Giovani”

I Colloqui conoscitivi individuali inizieranno il 25 - 26 marzo dalle 15:00 alle 18:30 e 1 - 2 Aprile dalle 15:00 alle 18:30 presso la sede Lidap in via Kennedy, 5, Parma.

Gli incontri di gruppo si svolgeranno 8; 15; 20; 29 aprile e 6 maggio presso il Laboratorio Famiglia “Il Portico” Str. Quarta 23, Parma, dalle 16:30 alle 18:00.