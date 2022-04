400 bambini marciano in Blu nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'autismo

Con una giornata di anticipo gli alunni dell'istituto Comprensivo Albertelli Newton hanno celebrato la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo.

Tantissime bandierine e palloncini blu hanno attraversato il Parco Ettore Majorana di Via Newton. L'assessore all'Educazione Ines Seletti e la Dirigente scolastico Paola Piolanti insieme ad alcuni bambini hanno aperto la marcia. Una marcia a basso impatto sonoro con l'uso di strumenti realizzati durante i laboratori in classe. I compagni della sede distaccata della Zerbini hanno raggiunto il Parco dedicato a Tommy. Presenti anche le mascotte di Fondazione Bambino Autismo di Fidenza.