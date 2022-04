Via Chiavari: inaugurato nuovo centro unico per l'accoglienza dei profughi ucraini - Le foto

Ha aperto i battenti questa mattina il nuovo centro unico per l'accoglienza dei profughi ucraini ospitato in via Chiavari, a fianco dell'ufficio immigrazione della questura. Al suo interno sono ospitati una serie di servizi informativi e di orientamento assicurati dal Comune, oltre ad un punto di prima assistenza sanitaria dell'Azienda Usl. La presentazione del nuovo servizio è avvenuta alla presenza di numerose autorità cittadine, a partire dal prefetto Antonio Garufi e dal questore Massimo Macera.