Auto fuori strada al Moro: un ferito. Tangenziale Sud, riaperto lo svincolo di via Spezia dopo incidente

Riaperta alle 11, dopo un'ora e mezz,o la Tangenziale Sud, provvisoriamente chiusa al km 4 a causa di un incidente. Il traffico era stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo 12 in direzione Reggio Emilia e rientro in tangenziale allo stesso svincolo 12. Erano presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare rapidamente la circolazione.

Intorno alla mezzanotte, invece, incidente in località Il Moro, con un'auto finita fuori strada per cause ancora in via d'accertamento. Il conducente è stato trasportato al Maggiore con traumi di media gravità.