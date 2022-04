I residenti danno l'allarme: inseguito e arrestato uno dei pusher del Parco Falcone e Borsellino

“C’è un gruppo di persone con della droga qui al Parco Falcone Borsellino". E' così che alcuni residenti hanno fermato ieri pomeriggio una gazzella dei carabinieri impegnata nei controlli del territorio.

E a quel punto è partito un inseguimento che si è concluso con un arresto. Non appena hanno visto i militari avvicinarsi, i giovani si sono divisi scappando in diverse direzioni. Tra tutti, è stato inseguito un giovane che era corso a recuperare una bicicletta per continuare la fuga in sella.

Salito sulla bici però è caduto a terra per l’erba bagnata. Si è rialzato ed è fuggito a piedi in direzione del Parco 1° Maggio. Mentre correva si è disfatto di una busta di cellophane verde. Pochi metri dopo è stato raggiunto e bloccato. Immediatamente è stato recuperato l’involucro con oltre 30 grammi di marijuana suddivisi in bustine preconfezionate e 200 euro. Portato in caserma è stato identificato in un 30enne nigeriano in Italia senza fissa dimora ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio.