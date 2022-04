Musei Civici, ecco le iniziative fino a Pasquetta

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile, nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini e gli spettacoli della Compagnia i burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 16 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.30: Il mio burattino

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni

Visitando il museo i bambini potranno scoprire il fantastico mondo dei burattini e delle marionette e saranno ispirati nella realizzazione del proprio capolavoro.

I piccoli partecipanti dovranno portare alcuni materiali: colla, scotch carta o trasparente, forbici, colori, matita, gomma e temperino. Il museo fornirà il restante materiale.

Max. 4 partecipanti e uso della mascherina chirurgica. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

ore 15.30: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: La tua opera!

laboratorio per bambini da 6 a 10 anni

Ogni sabato i bambini potranno scoprire un gruppo di opere sempre differenti custodite nel museo. Ispirato dall’osservazione dei quadri, realizzerai il tuo capolavoro e potrai scegliere se regalarlo al Museo.

I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con colori, forbici e colla; il museo fornirà il materiale cartaceo.

Max. 8 partecipanti e uso della mascherina chirurgica. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 508184.

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 17 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 16.00: La favola delle teste di legno

spettacolo per adulti e bambini

Storia dell'animazione in forma teatrale a cura della Compagnia i burattini dei Ferrari.

L’evento si svolgerà all'interno del Castello dei Burattini con prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020+21. Si ricorda che per partecipare è necessario avere il Green Pass rafforzato, fanno eccezione i minori under 12 anni; è richiesto l'uso della mascherina FFP2.

I prenotati devono ritirare il biglietto entro le 15.45 per non perdere la priorità acquisita.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Lunedì 18 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 16.00: La favola delle teste di legno

spettacolo per adulti e bambini

Storia dell'animazione in forma teatrale a cura della Compagnia i burattini dei Ferrari.

L’evento si svolgerà all'interno del Castello dei Burattini con prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020+21. Si ricorda che per partecipare è necessario avere il Green Pass rafforzato, fanno eccezione i minori under 12 anni; è richiesto l'uso della mascherina FFP2.

I prenotati devono ritirare il biglietto entro le 15.45 per non perdere la priorità acquisita

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Dal 1° aprile 2022, nel rispetto delle norme anti contagio vigenti, per l’accesso a musei, mostre, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso di alcuna tipologia di green pass (né rafforzato né base), resta però l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Resta in vigore, invece, per la partecipazione a eventi e spettacoli al chiuso la necessità di essere muniti di Certificazione Verde da avvenuta vaccinazione o guarigione (Green Pass Rafforzato) valido e di mascherina di tipo FFP2.

Musei civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti

Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it

Mostre in corso negli spazi del Comune di Parma

Palazzo Pigorini – fino all’8 maggio 2022 - Il filo e il fiume

A Parma, nelle sale di Palazzo Pigorini, va in scena il racconto fotografico di Paolo Simonazzi dedicato al Po e ai territori che attraversa: un’indagine sulle sottili trame identitarie legate al maggior fiume italiano, evocato attraverso l’immagine del filo, elemento ricorrente negli scatti e metafora di “cucitura territoriale”.

L’esposizione, a cura di Andrea Tinterri e Ilaria Campioli e organizzata dall'Associazione Bondeno Cultura (ABC) in collaborazione con il Comune di Parma nell’ambito del programma ufficiale di Parma Capitale della Cultura 2020+21, propone una selezione di venti scatti, tutti di grande formato, tratti dal progetto realizzato dal fotografo reggiano tra il 2013 e il 2021.

Orari di apertura:

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 19.30 con orario continuato. Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito.

Palazzo del Governatore – fino al 25 aprile 2022 - I Capannoni a Parma. Storie di persone e di città

La mostra ripercorre la storia dei Capannoni inserendola in quella della città prima e dopo la loro edificazione negli anni Trenta, per capire le ragioni che portarono il regime fascista a costruirli, cosa essi divennero per le persone che vi abitarono e le difficoltà che le amministrazioni democratiche del dopoguerra incontrarono nell’abbatterli.

L’esposizione è curata dal Centro studi movimenti e dall’Università di Parma (Area della Rappresentazione, Unità di Architettura, Dipartimento di Ingegneria e Architettura) con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Parma nell’ambito delle attività di Parma Capitale della Cultura 2020+21.

Orari di apertura:

Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 con orario continuato. Chiuso lunedì.

Ingresso gratuito.

Su richiesta, si organizzano visite guidate per gruppi il sabato alle 10.30 e alle 16.00, con un costo di euro 7,00 a persona. Le visite guidate si attivano solo se è raggiunto un numero minimo di 20 persone.

Info e prenotazioni: scrivere a centrostudimovimenti@gmail.com.