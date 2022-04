Il Moro, pauroso schianto tra una moto e un furgone. Via Emilia temporaneamente chiusa

Pauroso incidente alle 9.15 sulla via Emilia in località Il Moro. A scontrarsi, il furgone di un corriere e una motocicletta.

Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto e dalle prime testimonianze avrebbe riportato gravi traumi. Immediati i soccorsi da parte di un'ambulanza e di un'automedica inviate dal 118. Per consentire i soccorsi e i rilievi la via Emilia in quel tratto è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Foto d'archivio