Incrocio di Corcagnano: una nuova telecamera per immortalare i "furbetti" del semaforo

"Installeremo una nuova telecamera sull' impianto semaforico di Corcagnano".

Ad annunciarlo è il consigliere comunale di Effetto Parma Cristian Salzano.

"Attiveremo un sistema di videosorveglianza per rilevare e sanzionare le infrazioni stradali all' intersezione tra via Cava e via Donatori di sangue con l' obiettivo di ridurre drasticamente tutti quei comportamenti "scorretti" a cui abitualmente assistiamo", spiega Salzano. Tra i comportamenti più scorretti, il passaggio col rosso ma soprattutto sono molti i "furbetti" che si piazzano nella corsia riservata a chi svolta in direzione Carignano e allo scattare del verde proseguono invece pericolosamente sulla Massese, tagliando la strada a chi si trova sulla corsia corretta.

"Si tratta della stessa tipologia attivata pochi mesi fa in via Emilia ovest (incrocio con via Pini) che ha portato all' accertamento di 1.048 passaggi con il rosso in 60 giorni - continua il consigliere comunale - E' un dato allarmante; pensare che i conducenti di circa 18 auto al giorno decidano di infrangere così il codice stradale e sfidare la sorte è a dir poco sconvolgente e deve far riflettere. La sicurezza stradale parte innanzitutto dai nostri comportamenti.".