Quando la segnaletica verticale diventa orizzontale e poi… sparisce - Foto

Nei giorni scorsi la Gazzetta ha pubblicato un’inchiesta sui tanti cartelli direzionali luminosi che, in gran parte, di notte sono spenti. Viene meno, quindi, la loro funzione di indicare le varie destinazioni perché le frecce sono poco visibili, dal momento che sono posizionate in alto «confidando» nella loro luminosità.

Ancora più «sfortunato» è il caso di un gruppo di cartelli luminosi che, danneggiato un paio di anni fa, non è mai stato riposizionato. «Vittime» di un incidente stradale, i cartelli «stazione», «Comune di Parma-DUC» e «centro», oltre alla targa toponomastica «via Emilia Est»: non sono stati riparati e nemmeno sostituiti con cartelli non luminosi ma con le stesse indicazioni. Questi cartelli si trovavano all’imbocco di via Emilia Est (direzione centro) per il traffico proveniente dalla rotatoria con via Mantova, via Zarotto e viale Partigiani d’Italia. Adesso al loro posto non c’è nulla. Forse le loro indicazioni non avevano alcuna utilità?