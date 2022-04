Alinovi: "15 nuovi ippocastani sullo Stradone". Via libera alla nuova scuola superiore dietro al Rondani

Sono già stati rimpiazzate con altri 15 ippocastani a fiore bianco identici a quelli tagliati per disposizione della Soprintendenza le piante tagliate sullo Stradone. Lo ha annunciato l’assessore Alinovi rispondendo a un’interrogazione della Roberti (Misto). È stata poi approvata una delibera con cui il servizio di teleassistenza passa da servizio erogato dal Comune all’accreditamento con voucher erogati dal Comune che copriranno l’80% della spesa fino a 7500 euro di reddito ISEE e il 50% da 7500 fino a 25mila euro di reddito

Il consiglio comunale ha dato il via libera alla nuova scuola superiore a rotazione che la Provincia costruirà dietro al Rondani nel comparto fra via Pintor e via Monte Nero. Sarà su 4 piani e avrà 11 aule e comporterà un aumento di 5mila metri cubi di superficie disponibile rispetto all’edificio esistente oggi che è di un solo piano.

Le 23 baracche abusive ancora esistenti a lato del Baganza sulle 47 presenti al momento dell’alluvione del 2014 inizieranno a essere demolite a partire da inizio estate. Lo ha confermato l’assessore Alinovi rispondendo a una interrogazione di Giuseppe Massari (Pp) che ha parlato di “ritardo evidente nel ripristino di una situazione di legalità “.