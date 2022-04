Marcel ha trovato un iPhone: chi l'ha perso può chiederlo nella sede della Gazzetta in via Mantova 68

Non gli è sfuggito il colore rosa fucsia che si notava vicino alla fermata del bus in strada degli Argini. Ha fermato il suo scooter pieno di Gazzette e l'ha raccolto: era un IPhone con la cover rosa fucsia, con lo sfondo il selfie di una ragazza, perfettamente funzionante ma "bloccato". Non è la prima volta che Marcel, il fattorino della Gazzetta che ogni mattina distribuisce i giornali casa per casa, trova qualcosa: il precedente è stato il ritrovamento di un portafoglio poi restituito al legittimo proprietario.

Il telefono ritrovato da Marcel sarà disponibile per chi lo ha smarrito questa sera nella sede della Gazzetta in via Mantova 68.