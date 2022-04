Sul palco per il concerto del 25 aprile Mèsa in sostituzione di Nuvolari

Il cantautore Nuvolari, che avrebbe dovuto aprire il concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi, non potrà partecipare per cause indipendenti dalla sua disponibilità. Al suo posto ci sarà la cantautrice romana Mèsa.

Mèsa è nata a Roma. Nel gennaio del 2017 pubblica indipendentemente il suo primo EP omonimo che porta in tour in tutta Italia. Touché è il suo album d’esordio, disco che l’ha portata su tanti palchi italiani, tra cui i concerti di The National, Franz Ferdinand, Calcutta e Le Luci Della Centrale Elettrica. Nel 2018 è uscita Oh Satellity e nel 2020 ha partecipato con alcuni brani alla colonna sonora della prima stagione della serie Netflix Summertime. Romantica è stata la sua prima canzone ad uscire nel 2021, seguita da Animale e infine a giugno dal terzo singolo, Stomaco.