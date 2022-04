Sabato di controlli "misti" nelle zone del bullismo e dei reati compiuti anche da giovanissimi

Controlli interforze ieri nel centro storico. In campo quattro pattuglie della Polizia di Stato, un operatore della polizia scientifica,

quattro pattuglie dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e due della Polizia Locale.

Sono state setacciate le principali zone in cui si sono verificati episodi di rapine e violenza con giovani protagonisti. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi.

Nel corso del controllo sono state identificate 51 persone (di cui 32 minorenni) e sono stati accompagnati in ufficio tre stranieri per accertamenti: tutti e tre sono risultati poi in regola.