Quaranta giardini per Interno Verde: iscrizioni online o in Cittadella

Oltre 40 giardini aperti per festeggiare la seconda edizione di Interno Verde a Parma, che si terrà sabato 7 e domenica 8 maggio. Il programma sarà ricco di sorprese e novità, con decine di corti, cortile e orti urbani pronti ad accogliere per un weekend i curiosi, parmigiani e turisti, interessati ad esplorare l’anima più rigogliosa della città.

Le iscrizioni online sono già disponibili al sito www.internoverde.it. Per chi preferisce iscriversi di persona sarà attivo da venerdì 29 aprile l’infopoint del festival al Parco della Cittadella, di fronte a Lostello, aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nei giorni della manifestazione i luoghi per iscriversi saranno due: oltre a quello del Parco della Cittadella verrà allestito un ulteriore infopoint al Chiostro di San Paolo, in vicolo asse. Entrambi saranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 19.



Alle persone iscritte – a fronte di un contributo di 13 euro, gratis per i bambini fino ai 13 anni – verrà consegnato il kit dell’evento, che comprende il braccialetto che funziona da pass e la mappa. Il libro con le descrizioni e le fotografie dei giardini, stampato in edizione limitata, arricchito quest’anno da un originale collezione di figurine adesive, sarà in omaggio per chi si iscrive entro venerdì 6 maggio. Nei giorni successivi si potrà acquistare a 5 euro.

«Dopo il successo dello scorso giugno, la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle istituzioni culturali è stata sorprendente», racconta Licia Vignotto, coordinatrice dell’evento. «Grazie alla loro sensibilità e generosità è stato possibile arricchire l’itinerario con meraviglioso spazi inediti, di grande fascino e valore, e proporre un programma ancora più denso e coinvolgente».

Sempre a partire da venerdì 29 aprile sarà possibile consultare online la mappa dei giardini aperti e il calendario delle tante iniziative dedicate all’ambiente organizzate in collaborazione con i numerosi partner che aderiscono all’iniziativa: mostre, installazioni, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, percorsi in bicicletta, incontri, colazioni e aperitivi tematici.

Interno Verde è patrocinato dal Comune e dall’Università di Parma, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dal consorzio forestale KilometroVerdeParma, dal consorzio Parma Alimentare, dall’associazione Parma io ci sto!